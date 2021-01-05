Дуэт GeForce RTX 3090 обновил рекорд 3DMark05 в комбинации с AMD Ryzen 9 5950X
Греческий энтузиаст OGS использовал пару видеокарт GeForce RTX 3090 в сочетании с процессором AMD Ryzen 9 5950X, чтобы обновить рекорд 3DMark05 среди графических дуэтов, который теперь соответствует результату 98 299 баллов.
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Примечательно, что видеокарты в данном эксперименте не разгонялись, довольствуясь номинальными частотами 1395/1860/19504 МГц и штатной системой охлаждения, а вот частота процессора Ryzen 9 5950X выросла до 6099 МГц при помощи жидкого азота.
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На указанной частоте процессор сохраняли активность восьми ядер и восьми потоков, этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в 3DMark05 не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди парных видеокарт этой модели. В глобальном рейтинге результат соответствует пятому месту.
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