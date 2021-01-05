Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Core i7-11700K приблизился к Ryzen 7 5800X в тесте Passmark

Эти восемь ядер быстрее тех десяти, что предлагает Comet Lake.
+
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой

Давно известно – 14-нм кристалл процессоров Rocket Lake-S получился настолько крупным, что десятиядерную модель компания Intel выпустить не сможет, поэтому в ранних тестах за всё семейство отдувается восьмиядерный Core i7-11700K. В Passmark он тоже успел оставить след, набрав 27 108 баллов в однопоточной части и 54 255 баллов в кросс-платформенной.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: VideoCardz

реклама

Диапазон частот процессора хорошо известен – от 3.6 до 5.0 ГГц. По быстродействию в однопоточном режиме он оказался на 38% быстрее своего предшественника Core i7-10700K, а к результату актуального соперника в лице AMD Ryzen 7 5800X он приблизился довольно сильно. Кстати, десятиядерный Core i9-10900K уступает новинке 12,5%, набрав всего 24098 баллов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel бенчмарки rocket lake-s passmark core i7-11700k
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Векторный эскиз Radeon RX 6900 XT теперь обзавёлся изображением системы охлаждения
+
Intel Core i7-11700K приблизился к Ryzen 7 5800X в тесте Passmark
+
Foxconn приложит руку к спасению китайского производителя электромобилей Byton
1
Radeon RX 6900 XT на частоте 3.0 ГГц отличился серией рекордов в 3DMark Fire Strike
1
День тяжёлый: курс биткоин начал неделю с падения
18
В этом году TSMC увеличит капзатраты до $20 млрд
1
Полученные SMIC американские лицензии позволят снизить дефицит отдельных компонентов
1

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
20
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
63
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
33
Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++
11
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
13
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6

Сейчас обсуждают

Arimand
07:10
В ведьмаке 3 точек интереса было не особо много, и я сейчас говорю в первую очередь о побочных квестах, которые в отличии от "сундучков на карте" в Ведьмаке были прекрасны.
CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
morning_pulp
07:09
Сата в 2020 (уже в 2021) на компактных матерях это уже какой-то пережиток прошлого. Но ничего не мешает купить дополнительный контроллер с портами, если уж стоит такая экзотическая задача как построе...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
Arimand
07:09
Очевидно же, доход, инвесторы. Такие вещи еще нужно объяснять... Продав на приставках они получили +40% к доходу фактически на ровном месте. Рекордные продажи, хайп. Да, часть вернули деньги, но не вс...
CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
Alexshanghai
07:08
спекулянты и хуанг зарабатывают баблишко разогревая цену крипты, мамкины шахтеры ФАС
В первом квартале биткоин может вырасти до $50000 — обвала не будет
Arimand
07:07
Чем 10400f хуже 3600, для рядового пользователя (если не рассматривать любителей "погонять", и менять камни каждые пол года, а для человека, который хочет за недорого закрыть вопрос с игровым ПК) ?
Бюджетный игровой Ryzen 5 3500X ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у Ryzen 3600X
Arimand
07:05
При том, что человек может взять 3500 недорогой, с 6 ядрами без многопоточности, которого без проблем хватает сейчас, имеющий хорошую производительность на ядро. А через год обновиться на 5600, и тем ...
Бюджетный игровой Ryzen 5 3500X ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у Ryzen 3600X
morning_pulp
07:05
Легко сочетается, сжо позволяет засунуть мощную систему в компактный корпус.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
Artem Rodionow
07:04
Да ну причём тут баги?! Самое главный недостаток, это ИИ, управление транспортом и мёртвый город с одинаковыми болванчиками, как-будто поведение писали студенты.
CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
Anton F
07:03
Завуалированный отмазон подкатил. Очередной.
Разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл причину неудач при разработке игры
malecifist
07:03
Ты про мочевой? Сходи пописай🤷
Курс Ethereum обновил двухлетние максимумы на отметке в 1162$ - эйфория майнинга продолжается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем