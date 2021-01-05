Давно известно – 14-нм кристалл процессоров Rocket Lake-S получился настолько крупным, что десятиядерную модель компания Intel выпустить не сможет, поэтому в ранних тестах за всё семейство отдувается восьмиядерный Core i7-11700K. В Passmark он тоже успел оставить след, набрав 27 108 баллов в однопоточной части и 54 255 баллов в кросс-платформенной.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: VideoCardz

реклама

Диапазон частот процессора хорошо известен – от 3.6 до 5.0 ГГц. По быстродействию в однопоточном режиме он оказался на 38% быстрее своего предшественника Core i7-10700K, а к результату актуального соперника в лице AMD Ryzen 7 5800X он приблизился довольно сильно. Кстати, десятиядерный Core i9-10900K уступает новинке 12,5%, набрав всего 24098 баллов.