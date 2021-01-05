Intel Core i7-11700K приблизился к Ryzen 7 5800X в тесте Passmark
Давно известно – 14-нм кристалл процессоров Rocket Lake-S получился настолько крупным, что десятиядерную модель компания Intel выпустить не сможет, поэтому в ранних тестах за всё семейство отдувается восьмиядерный Core i7-11700K. В Passmark он тоже успел оставить след, набрав 27 108 баллов в однопоточной части и 54 255 баллов в кросс-платформенной.
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Диапазон частот процессора хорошо известен – от 3.6 до 5.0 ГГц. По быстродействию в однопоточном режиме он оказался на 38% быстрее своего предшественника Core i7-10700K, а к результату актуального соперника в лице AMD Ryzen 7 5800X он приблизился довольно сильно. Кстати, десятиядерный Core i9-10900K уступает новинке 12,5%, набрав всего 24098 баллов.
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