Ресурс VideoCardz поделился информацией о новой видеокарте GeForce RTX 3060 Ti Vision OC, которая пополнила ассортимент продукции Gigabyte недавно. Строгий дизайн с сочетанием белого и серебристого цветов призван привлечь внимание любителей создавать цифровой контент, а частоты 1410/1755/14000 МГц говорят об умеренном разгоне относительно эталонного варианта.

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Источник изображения: Gigabyte Technology

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Видеокарта оснащается 8 Гбайт памяти типа GDDR6 с 256-разрядной шиной и графическим процессором GA104-200 с 4864 ядрами CUDA. Примечательно, что наличие трёх вентиляторов в системе охлаждения сочетается с малой высотой самой видеокарты – она занимает пространство двух слотов расширения.

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Источник изображения: Gigabyte Technology

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На задней панели можно обнаружить сочетание двух портов HDMI 2.1 и двух DisplayPort 1.4, а вот порт USB Type-C не предусмотрен. К блоку питания видеокарта подключается через сочетание шести- и восьмиконтактного разъёмов.