Ночная новость ресурса VideoCardz, перепечатанная с Tom’s Hardware Guide, имеет некоторые шансы украсить новостную ленту редакции, а не соседнюю рубрику. Материал сообщает о незначительных эволюционных изменениях видеокарты GeForce RTX AORUS Master.

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Источник изображения: Gigabyte Technology

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Данная видеокарта производства Gigabyte недавно обрела третий восьмиконтактный разъём дополнительного питания, место под который было предусмотрено на печатной плате изначально. Нововведение по времени совпало с выходом второй ревизии видеокарты. Частоты при этом остались неизменными, что изменится с точки зрения разгонного потенциала, может показать только какая-то статистика на базе практических результатов.