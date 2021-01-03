GeForce RTX 3080 AORUS Master получила третий разъём дополнительного питания
Ночная новость ресурса VideoCardz, перепечатанная с Tom’s Hardware Guide, имеет некоторые шансы украсить новостную ленту редакции, а не соседнюю рубрику. Материал сообщает о незначительных эволюционных изменениях видеокарты GeForce RTX AORUS Master.
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Данная видеокарта производства Gigabyte недавно обрела третий восьмиконтактный разъём дополнительного питания, место под который было предусмотрено на печатной плате изначально. Нововведение по времени совпало с выходом второй ревизии видеокарты. Частоты при этом остались неизменными, что изменится с точки зрения разгонного потенциала, может показать только какая-то статистика на базе практических результатов.
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