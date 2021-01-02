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AMD запатентовала использование чиплетов при создании графических процессоров

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Сайт VideoCardz украсил новостную ленту свежим открытием из области патентного права – в последний день прошлого года компания AMD подала в профильное американское ведомство патентную заявку на использование чиплетов при создании графических процессоров.

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Источник изображения: FreePatents

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При производстве центральных процессоров настольного и серверного класса AMD давно использует многокристальную компоновку, монолитная пока доминирует лишь в мобильном сегменте. Сфера графических процессоров данным компоновочным новшеством пока тоже не затронута, но поданная AMD патентная заявка позволяет предположить, что в будущем всё изменится.

Напомним, что NVIDIA ещё несколько лет назад заявила о теоретической возможности создания многокристальных графических процессоров, но позже высказала мнение, что их время ещё не пришло. Основным критерием внедрения чиплетов в производство должна выступить экономическая целесообразность.

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Теги

amd nvidia видеокарты gpu патент чиплет
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Winssy
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Vladimir Otes
13:39
Поинтересуйтесь на досуге как сейчас считаются эти самые "нанометры" маркетологами или инженерами, а уже потом накидывайте на вентилятор свои откровения
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i_ran_past
13:39
Нищета, иди уже последние пропей
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b1gDaddy
13:39
шкальник решил напугать температурой xD иди уроки учи
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GumanoidT
13:38
Я отлично знаю, что такое Q. А ты знаешь что такое t? Открой вики и почитай, еще раз повторю, засунь свою формулу в задний проход, она неприменима к температуре кристалла процессора.
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Андрей Платонов
13:37
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b1gDaddy
13:37
Ну ты и тупой, вы все синие хомячата такие? вики откроешь посмотришь, что такое передача тепла - скучно уже..
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Winssy
13:35
А для горяченного 5800х охлад не нужен?)
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taurintown
13:35
И что? Засунь свои наушники себе в опу.
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GumanoidT
13:34
Ну ок, что такое Q? Шах и мат? Дипломописатель.
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