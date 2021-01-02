Сайт VideoCardz украсил новостную ленту свежим открытием из области патентного права – в последний день прошлого года компания AMD подала в профильное американское ведомство патентную заявку на использование чиплетов при создании графических процессоров.

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Источник изображения: FreePatents

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При производстве центральных процессоров настольного и серверного класса AMD давно использует многокристальную компоновку, монолитная пока доминирует лишь в мобильном сегменте. Сфера графических процессоров данным компоновочным новшеством пока тоже не затронута, но поданная AMD патентная заявка позволяет предположить, что в будущем всё изменится.

Напомним, что NVIDIA ещё несколько лет назад заявила о теоретической возможности создания многокристальных графических процессоров, но позже высказала мнение, что их время ещё не пришло. Основным критерием внедрения чиплетов в производство должна выступить экономическая целесообразность.