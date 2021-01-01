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Radeon RX 6900 XT на частоте 2850 МГц обновил серию рекордов в 3DMark Fire Strike

Ему неплохо помог процессор AMD Ryzen 9 5950X.
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Достижения греческого соперника в разгоне графического процессора Radeon RX 6900 XT до 3 ГГц не отпугнули американского энтузиаста Splave, который год начал с набора новых рекордов в 3DMark Fire Strike. Собственно, в базовой версии теста он набрал 50 474 балла, заняв первое место среди одиночных видеокарт. Частоты Radeon RX 6900 XT были повышены до 2850/17040 МГц с использованием жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Пожалуй, ключом к реваншу стал именно успешный разгон центрального процессора Ryzen 9 5950X до частот более 5.3 ГГц. В базовом варианте 3DMark Fire Strike он покорил частоту 5.8 ГГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В тесте 3DMark Fire Strike Ultra частота процессора не превысила 4.8 ГГц, зато первое место с результатом 17 775 баллов всё равно было обеспечено автору эксперимента. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme первое место соответствует результату 34 023 балла при частоте центрального процессора 5.3 ГГц.

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Теги

экстремальный разгон radeon rx 6900 xt ryzen 9 5950x
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у 11900 всего 8 ядер
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