Достижения греческого соперника в разгоне графического процессора Radeon RX 6900 XT до 3 ГГц не отпугнули американского энтузиаста Splave, который год начал с набора новых рекордов в 3DMark Fire Strike. Собственно, в базовой версии теста он набрал 50 474 балла, заняв первое место среди одиночных видеокарт. Частоты Radeon RX 6900 XT были повышены до 2850/17040 МГц с использованием жидкого азота.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Пожалуй, ключом к реваншу стал именно успешный разгон центрального процессора Ryzen 9 5950X до частот более 5.3 ГГц. В базовом варианте 3DMark Fire Strike он покорил частоту 5.8 ГГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

В тесте 3DMark Fire Strike Ultra частота процессора не превысила 4.8 ГГц, зато первое место с результатом 17 775 баллов всё равно было обеспечено автору эксперимента. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme первое место соответствует результату 34 023 балла при частоте центрального процессора 5.3 ГГц.