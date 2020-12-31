Сегодня оверклокеры, получившие доступ к видеокартам Radeon RX 6900 XT, начали обсуждать на страницах ресурса HWBot проблемы, сопутствующие их разгону. Штатный механизм защиты порой уводил систему в перезагрузку даже при использовании водоблока, а при охлаждении жидким азотом процессу мешал так называемый «cold bug». Греческий энтузиаст OGS нашёл способ обойти эти ограничения, использовав для управления параметрами видеокарты специальное устройство EVC2. Результат не заставил себя долго ждать – в тесте 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта Radeon RX 6900 XT на частотах 3000/17200 МГц набрала 33 645 баллов, заняв первое место в «одиночном» зачёте.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Впервые Radeon RX 6900 XT покоряет частоту графического процессора 3 ГГц, и это является заслугой не столько резервуара с жидким азотом, сколько модуля EVC2.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству тоже выступил неплохо, покорив под жидким азотом частоту 5410 МГц. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra система указанной конфигурации продемонстрировала результат 17 640 баллов.