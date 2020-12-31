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Radeon RX 6900 XT покорил частоту 3000 МГц

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Сегодня оверклокеры, получившие доступ к видеокартам Radeon RX 6900 XT, начали обсуждать на страницах ресурса HWBot проблемы, сопутствующие их разгону. Штатный механизм защиты порой уводил систему в перезагрузку даже при использовании водоблока, а при охлаждении жидким азотом процессу мешал так называемый «cold bug». Греческий энтузиаст OGS нашёл способ обойти эти ограничения, использовав для управления параметрами видеокарты специальное устройство EVC2. Результат не заставил себя долго ждать – в тесте 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта Radeon RX 6900 XT на частотах 3000/17200 МГц набрала 33 645 баллов, заняв первое место в «одиночном» зачёте.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Впервые Radeon RX 6900 XT покоряет частоту графического процессора 3 ГГц, и это является заслугой не столько резервуара с жидким азотом, сколько модуля EVC2.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству тоже выступил неплохо, покорив под жидким азотом частоту 5410 МГц. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra система указанной конфигурации продемонстрировала результат 17 640 баллов.

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Теги

amd экстремальный разгон big navi radeon rx 6900 xt разгон видеокарты
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Inttz
14:18
раз
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
DeMoKPaT
14:15
Добавлю пруфов. А то смотрю народ не верит. Или участвует в черном пиаре сами того не понимая.
Epic Games греет процессоры даже в фоновом режиме
laon
14:15
Бери пентиумы и селероны..бери БУ процессоры. Очень привлекательная цена Топовые вещи никогда не лидировали по соотношению цена-качество. Они для тех, кто хочет максимум. Уж так случилось что амд дела...
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
Тёма Стерхов
14:14
Одна вода. О чем статья?
Первое дополнение Cyberpunk 2077, представленное CD Projekt Red, выйдет в начале 2021 года
laon
14:09
АМД для тех кому нужна ультимативная производительность. Разговор о деньгах не уместен.
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
Morder
14:09
Какое это отношение имеет к движку? Это претензии к текстурщикам и их любви к картам металнес и рафнес.
Первый тизер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке игры
Лучезарная Куртка
14:08
у меня есть 5600x. Спрашивай.
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
Goginator
14:06
а кто тебе запрещает покупать Зен2 ? или даже Зен1 ?
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
Елисей Творимиров
14:05
Это смотря для какого народа.
Lenovo обнажила характеристики GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
Виталий Shokerxxx
14:04
для ти. для 50 25к норм цена. может киберпук на низких в фул хд пойдет в 30 фпс.
Lenovo обнажила характеристики GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
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