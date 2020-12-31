EK Water Blocks предложила водоблоки для GeForce RTX 3070 Founders Edition
Словенская компания EK Water Blocks долго вынашивала водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition, но в последний день уходящего года решила его представить в двух традиционных вариантах исполнения. Версия с прозрачной крышкой и управляемой подсветкой типа D-RGB оценивается в 121,76 евро без учёта налогов и доставки.
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Вариант водоблока с чёрной крышкой понравится категорическим противникам подсветки, поскольку он её лишён изначально. К тому же, такое исполнение водоблока стоит чуть меньше – 117,56 евро без учёта налогов.
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Фирменный интернет-магазин EK Water Blocks позволяет отдельно приобрести укрепляющие пластины для видеокарт GeForce RTX 3070 Founders Edition. Чёрная стоит 29,33 евро, никелированная обойдётся в 33,53 евро. В продажу все перечисленные новинки поступят в конце января.
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