Выбор водоблока для видеокарты конкретной модели – очень серьёзный шаг, ведь его стоимость обычно превышает полторы сотни евро, а разлучить их не под силу даже очень серьёзным обстоятельствам. Словенская компания EK Water Blocks решила порадовать тех, кто пришёл к выводу, что имеющиеся у них видеокарты GeForce RTX 3070 марки ASUS серии ROG Strix нужно оснастить более эффективной системой охлаждения, чем штатная.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Основание из никелированной меди охватывает даже самые незначительные компоненты печатной платы. Производитель отдельно подчёркивает, что основание водоблока контактирует с каждым индуктивным элементом на печатной плате, снижая вероятность пробуждения неприятного акустического сопровождения.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Управляемой подсветкой из шести светодиодов типа D-RGB оснащаются обе версии водоблока – как с прозрачной крышкой, так и с чёрной. Первый вариант обойдётся россиянам в 146,97 евро без учёта доставки, второй – в 142,77 евро.

Источник изображения: EK Water Blocks

За доплату в 36,05 евро можно получить укрепляющую пластину чёрного цвета, за 41,93 евро она будет иметь никелевое покрытие. Если сами водоблоки совместимы лишь с видеокартами GeForce RTX 3070 серии ROG Strix, то укрепляющие пластины подойдут и для родственных видеокарт ASUS моделей GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 серии ROG Strix. Пластины уже имеются в наличии, а вот появления водоблоков в продаже придётся подождать до конца января.