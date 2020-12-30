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Дефицит панелей разогнал цены на телевизоры небольших размеров

Как и полагается, эта новость посвящена разгону.
3
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Вряд ли дисбаланс спроса и предложения во многих отраслях останется явлением, присущим лишь уходящему году. Телевизионная техника оказалась востребована на всех этапах пандемии, поскольку позволяла обречённым на удалённую работу и дистанционное образование людям коротать свободное время за зрелищными развлечениями. Цены на ЖК-панели для телевизоров выросли с весны этого года на 60%. Как отмечает ресурс DigiTimes, производителям телевизоров «второго эшелона» тоже пришлось непросто – поставщики панелей в погоне за прибылью увлеклись выпуском крупных изделий, а продукция малого и среднего формата оказалась в дефиците.

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Источник изображения: YouTube, Hacktuber

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Само собой, дефицит способствовал росту цен на телевизоры малого и среднего размера. Соответственно, и купить телевизоры такого формата стало сложнее. Корейские компании Samsung и LG даже решили отсрочить на год свой отказ от выпуска ЖК-панелей. Ещё в начале этого года они рассчитывали перейти на технологию квантовых точек, продав свои линии по производству традиционных ЖК-панелей китайским партнёрам. Спрос поднял цены на панели старого типа, поэтому LG теперь обещает свернуть их производство только в конце 2021 года, а Samsung вообще не определилась со сроками.

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Ник Хобо
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