Видеокарты Radeon RX 6900 XT уже успели продемонстрировать достойный частотный потенциал, но делать это чаще им мешает нехватка товарных экземпляров, ограничивающая доступ энтузиастов к графическим платам этой модели. Американский энтузиаст Splave оказался в числе счастливчиков, водрузивших на Radeon RX 6900 XT резервуар для жидкого азота. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme это позволило занять первое место среди всех одиночных видеокарт с результатом 32 506 баллов.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Частоты видеокарты, по словам автора эксперимента, удалось поднять до 2722/16800 МГц, хотя на снимке экрана GPU-Z можно разглядеть частоту 2882 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X тоже выступил достойно – при помощи системы фазового перехода он сохранил способность работать на частоте 5.2 ГГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

В тесте 3DMark Fire Strike Ultra видеокарта заняла первое место в модельном зачёте с результатом 17 393 балла, но в общем зачёте выше второго места подняться не смогла.