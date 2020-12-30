Radeon RX 6900 XT на частотах 2722/16800 МГц стал лучшим в 3DMark Fire Strike Extreme
Видеокарты Radeon RX 6900 XT уже успели продемонстрировать достойный частотный потенциал, но делать это чаще им мешает нехватка товарных экземпляров, ограничивающая доступ энтузиастов к графическим платам этой модели. Американский энтузиаст Splave оказался в числе счастливчиков, водрузивших на Radeon RX 6900 XT резервуар для жидкого азота. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme это позволило занять первое место среди всех одиночных видеокарт с результатом 32 506 баллов.
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Частоты видеокарты, по словам автора эксперимента, удалось поднять до 2722/16800 МГц, хотя на снимке экрана GPU-Z можно разглядеть частоту 2882 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X тоже выступил достойно – при помощи системы фазового перехода он сохранил способность работать на частоте 5.2 ГГц.
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В тесте 3DMark Fire Strike Ultra видеокарта заняла первое место в модельном зачёте с результатом 17 393 балла, но в общем зачёте выше второго места подняться не смогла.
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