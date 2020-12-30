GeForce RTX 3090 на частотах 2925/19504 МГц обновила рекорд GPUPI 1B
Греческий энтузиаст OGS своим свежим экспериментом доказал, что чудеса случаются, даже если речь идёт о частотном потенциале 8-нм графических процессоров NVIDIA семейства Ampere. Одиночную видеокарту ASUS GeForce RTX 3090 серии ROG Strix автор эксперимента купил в магазине, и она успешно разогналась до 2925/19504 МГц при помощи жидкого азота.
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В тесте GPUPI 1B это позволило занять первое место с результатом 2,11 секунды, опередив не только все видеокарты данной модели, но и вообще все одиночные видеокарты.
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Работавший на частоте 5.3 ГГц процессор Intel Core i9-10900K по соседству охлаждался водоблоком, но особого влияния на конечный результат он не оказал.
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