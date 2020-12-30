Греческий энтузиаст OGS своим свежим экспериментом доказал, что чудеса случаются, даже если речь идёт о частотном потенциале 8-нм графических процессоров NVIDIA семейства Ampere. Одиночную видеокарту ASUS GeForce RTX 3090 серии ROG Strix автор эксперимента купил в магазине, и она успешно разогналась до 2925/19504 МГц при помощи жидкого азота.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: HWBot, OGS

реклама

В тесте GPUPI 1B это позволило занять первое место с результатом 2,11 секунды, опередив не только все видеокарты данной модели, но и вообще все одиночные видеокарты.

реклама

Источник изображения: HWBot, OGS

реклама

Работавший на частоте 5.3 ГГц процессор Intel Core i9-10900K по соседству охлаждался водоблоком, но особого влияния на конечный результат он не оказал.