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GeForce RTX 3090 на частотах 2925/19504 МГц обновила рекорд GPUPI 1B

Уже второй раз за неделю видеочип GA102 преодолевает рубеж 2.9 ГГц.
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Греческий энтузиаст OGS своим свежим экспериментом доказал, что чудеса случаются, даже если речь идёт о частотном потенциале 8-нм графических процессоров NVIDIA семейства Ampere. Одиночную видеокарту ASUS GeForce RTX 3090 серии ROG Strix автор эксперимента купил в магазине, и она успешно разогналась до 2925/19504 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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В тесте GPUPI 1B это позволило занять первое место с результатом 2,11 секунды, опередив не только все видеокарты данной модели, но и вообще все одиночные видеокарты.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Работавший на частоте 5.3 ГГц процессор Intel Core i9-10900K по соседству охлаждался водоблоком, но особого влияния на конечный результат он не оказал.

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Теги

экстремальный разгон asus gpgpu geforce rtx 3090 разгон видеокарт
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