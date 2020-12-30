Активисты из числа акционеров склоняют Intel усилить зависимость от подрядчиков
Важным новостным поводом последних дней уходящего года стало заявление ресурса Reuters, которое на время позволило поднять курс акций на 6%, хотя после этого имела места небольшая коррекция. Всё дело в том, что инвестиционный фонд Third Point, которому принадлежит пакет акций Intel на сумму $1 млрд, направил председателю совета директоров Омару Ишраку (Omar Ishrak) письмо с перечислением «стратегических альтернатив», призванных остановить деградацию бизнеса компании.
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Во-первых, как отмечает первоисточник, руководству Intel рекомендуется увеличить часть продукции, выпуск которой поручается сторонним компаниям типа TSMC или Samsung. По мнению авторов инициативы, целесообразно создать с ними совместное предприятие, чтобы гарантировать выделение достаточных производственных мощностей для выпуска продукции Intel. Эти же СП должны привлечь на американскую землю новых клиентов на контрактное производство Intel – предполагается, что Apple или Microsoft захотят поручить новому подрядчику выпуск своих процессоров на территории США.
От части активов Intel должна избавиться, как считают активисты. Речь, в частности, может идти о бизнесе Altera по разработке программируемых матриц, за который Intel в своё время отвалила $16,7 млрд. Инвесторы также считают, что Intel нужно что-то делать с оттоком квалифицированных кадров, которые деморализованы проводимой в последние годы политикой руководства компании. В целом, Intel уже выразила свою готовность рассмотреть предложения Third Point, но если у сторон возникнут разногласия, то инвестиционный фонд оставляет за собой право предложить на очередном собрании акционеров своих номинантов в состав совета директоров. Фонд владеет примерно 0,5% акций Intel, технически его влияние на компанию не так велико, но он может быстро найти единомышленников среди прочих акционеров, если предлагаемые им реформы покажутся актуальными.
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