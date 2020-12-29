На сегодняшний день с некоторой степенью уверенности можно утверждать, что поддержка процессоров Intel Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200 будет реализована для большинства материнских плат на основе чипсета Intel Z490. Компания MSI этот тезис уже подтвердила выпуском в середине этого месяца обновлений BIOS для собственных плат серии Z490.

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Источник изображения: MSI

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В списке изменений упоминается поддержка процессоров Intel Core одиннадцатого поколения, к которому и будут относиться процессоры семейства Rocket Lake-S. Остаётся лишь сожалеть, что сроки их доступности в рознице недавно были пересмотрены.