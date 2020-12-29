Поддержка Intel Rocket Lake заявлена для материнских плат MSI на основе Intel Z490
На сегодняшний день с некоторой степенью уверенности можно утверждать, что поддержка процессоров Intel Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200 будет реализована для большинства материнских плат на основе чипсета Intel Z490. Компания MSI этот тезис уже подтвердила выпуском в середине этого месяца обновлений BIOS для собственных плат серии Z490.
реклама
реклама
В списке изменений упоминается поддержка процессоров Intel Core одиннадцатого поколения, к которому и будут относиться процессоры семейства Rocket Lake-S. Остаётся лишь сожалеть, что сроки их доступности в рознице недавно были пересмотрены.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила