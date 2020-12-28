GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Time Spy на частотах 2655/23104 МГц
Строго говоря, у немецкого оверклокера Dancop в распоряжении тоже есть видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition, а уж опыта экстремального разгона ему не занимать, поэтому в череде чужих рекордов он в эти дни успевает демонстрировать собственные достижения.
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Жидкий азот и дополнительные вентиляторы позволили ему поднять частоты видеокарты до 2655/23104 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K довольствовался водоблоком, но демонстрировал способность работать на частоте 5.5 ГГц при активности десяти ядер и двадцати потоков.
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Это позволило немецкому энтузиасту занять первое место в 3DMark Time Spy среди одиночных видеокарт всех моделей с результатом 24 846 баллов. В абсолютном рейтинге результат соответствует только 61-му месту.
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