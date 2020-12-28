Строго говоря, у немецкого оверклокера Dancop в распоряжении тоже есть видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition, а уж опыта экстремального разгона ему не занимать, поэтому в череде чужих рекордов он в эти дни успевает демонстрировать собственные достижения.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: HWBot, Dancop

реклама

Жидкий азот и дополнительные вентиляторы позволили ему поднять частоты видеокарты до 2655/23104 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K довольствовался водоблоком, но демонстрировал способность работать на частоте 5.5 ГГц при активности десяти ядер и двадцати потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, Dancop

реклама

Это позволило немецкому энтузиасту занять первое место в 3DMark Time Spy среди одиночных видеокарт всех моделей с результатом 24 846 баллов. В абсолютном рейтинге результат соответствует только 61-му месту.