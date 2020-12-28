AMD Ryzen 5 5600X на частоте 6.0 ГГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
Израильский оверклокер Shar00750 располагает довольно удачным экземпляром шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 5600X, который он заставил работать на частоте 6.0 ГГц с сохранением активности всех шести ядер и двенадцати потоков при помощи жидкого азота. В тесте GPUPI for CPU 1B это позволило продемонстрировать результат в 1 минуту 15,563 секунды.
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Достижение соответствует первому месту не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами. Кроме того, сам по себе факт достижения процессором Ryzen 5 5600X подобной частоты под вычислительной нагрузкой заслуживает внимания.
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