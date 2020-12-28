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GeForce RTX 3090 обновила рекорд GPUPI 1B на частоте видеочипа 2910 МГц

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Финский оверклокер Luumi продолжает изучать потенциал видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 в исполнении K|ngp|n Edition, которая оснащается специальным дисплеем для отображения заданной пользователем информации. В тесте GPUPI 1B эта видеокарта заняла первое место в модельном зачёте и среди всех одиночных видеокарт с результатом 2,119 секунды, хотя битва за лидерство среди соперников в этой дисциплине накануне развернулась нешуточная.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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При помощи жидкого азота частоты видеокарты удалось поднять до 2910/22496 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K по соседству работал на частоте 5.4 ГГц, достигнутой при помощи водоблока, но его вклад в победу был минимальным.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Добавим, что это первый случай, когда частота графического процессора GeForce RTX 3090 поднялась выше 2.9 ГГц.

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экстремальный разгон evga gpgpu geforce rtx 3090
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omoikane
11:49
Ты упоротый фанатик, когда я брал 5820к и он стоил под 40кет даже больше. Intel Core i7-5960X 1000 баксов. А ты на 10 лет замахнулся. Совсем с головой не дружишь видно.
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Еще один фанбойский фантазер. Заходи на официальную страницу Интел и смотри на камни с 800-й линейки и до Кометов. Например, ай7. Ты будет в шоке, но +/- 300 баксов они стоили и стоят уже лет 10. Зат...
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V.L.A.D.L.E.N
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Именно так.
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SpeedT
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5% в лучшем случае. В некоторых случаях ноль или даже ниже. Легче актуальный камень попытаться разогнать.
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ахахах
11:45
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LorDex
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omoikane
11:45
Ты только сейчас из пещеры вылез? Интел задирала цены еще как, последний раз ссылаясь на дефецит и если бы не конкуренция со стороны амд с зенами. То брали бы сейчас 8 ядер по 100к как и раньше.
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