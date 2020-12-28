Финский оверклокер Luumi продолжает изучать потенциал видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 в исполнении K|ngp|n Edition, которая оснащается специальным дисплеем для отображения заданной пользователем информации. В тесте GPUPI 1B эта видеокарта заняла первое место в модельном зачёте и среди всех одиночных видеокарт с результатом 2,119 секунды, хотя битва за лидерство среди соперников в этой дисциплине накануне развернулась нешуточная.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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При помощи жидкого азота частоты видеокарты удалось поднять до 2910/22496 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K по соседству работал на частоте 5.4 ГГц, достигнутой при помощи водоблока, но его вклад в победу был минимальным.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Добавим, что это первый случай, когда частота графического процессора GeForce RTX 3090 поднялась выше 2.9 ГГц.