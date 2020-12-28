В способности Intel представить в январе процессоры семейства Rocket Lake-S уже мало кто сомневается. Во-первых, представить – не значит отправить в продажу в достаточных количествах. Во-вторых, слишком много в последние дни стало появляться результатов тестирования инженерных образцов процессоров этой серии. В базе данных Geekbench 5 восьмиядерный процессор Intel Core i7-11700K тоже прописался с результатом 1807 баллов для однопоточной части и 10 673 балла для многопоточной.

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Источник изображения: Geekbench

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Данный экземпляр процессора способен работать на частотах от 3.6 до 5.0 ГГц, на своих восьми ядрах он обходит шестнадцатиядерный AMD Ryzen 9 5950X в однопоточной части теста Geekbench 5 примерно на 8%, а вот в многопоточной части изделие AMD оставляет лидерство за собой.

Не менее важно, что тестирование проходило в материнской плате AORUS Z490 Master, которая обеспечивает совместимость с процессорами семейства Rocket Lake-S – достаточно лишь обновить BIOS.