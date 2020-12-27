Достойные результаты в отдельных видах тестов можно получить и без экстремального разгона компонентов. Например, немецкий энтузиаст Mahaudi добрался до второго места в GPUPI 1B в модельном зачёте GeForce RTX 3080, сохранив видеокарте MSI штатную систему воздушного охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, Mahaudi

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Если ориентироваться на показания GPUPI, частота графического процессора повышалась до 1905 МГц, утилита GPU-Z демонстрирует предельную частоту 2125 МГц. Обе достижимы в условиях разгона с сохранением штатной системы охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, Mahaudi

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Процессор AMD Ryzen 9 3950X поколения Matisse при помощи водоблока был разогнан до 4525 МГц с сохранением активности всех шестнадцати ядер и 32 потоков. Видеокарта с результатом 2,702 секунды заняла второе место в модельном зачёте GPUPI 1B, а также двенадцатое среди всех одиночных видеокарт. В рейтинге, в котором немало систем с более эффективными способами охлаждения, это весьма высокое достижение.