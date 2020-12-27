Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3080 со штатной системой охлаждения заняла второе место в модельном зачёте GPUPI 1B

Жидкий азот не всегда нужен для достойных результатов.
+
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti
Крутой нереф 3060 Ti задешево в Ситилинке

Достойные результаты в отдельных видах тестов можно получить и без экстремального разгона компонентов. Например, немецкий энтузиаст Mahaudi добрался до второго места в GPUPI 1B в модельном зачёте GeForce RTX 3080, сохранив видеокарте MSI штатную систему воздушного охлаждения.

реклама

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
RTX 3090 за 195 000р - смотри что за зверь!
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: HWBot, Mahaudi

реклама

Если ориентироваться на показания GPUPI, частота графического процессора повышалась до 1905 МГц, утилита GPU-Z демонстрирует предельную частоту 2125 МГц. Обе достижимы в условиях разгона с сохранением штатной системы охлаждения.

реклама

Источник изображения: HWBot, Mahaudi

реклама

Процессор AMD Ryzen 9 3950X поколения Matisse при помощи водоблока был разогнан до 4525 МГц с сохранением активности всех шестнадцати ядер и 32 потоков. Видеокарта с результатом 2,702 секунды заняла второе место в модельном зачёте GPUPI 1B, а также двенадцатое среди всех одиночных видеокарт. В рейтинге, в котором немало систем с более эффективными способами охлаждения, это весьма высокое достижение.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон gpgpu geforce rtx 3080 разгон видеокарты
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

GeForce RTX 3080 со штатной системой охлаждения заняла второе место в модельном зачёте GPUPI 1B
+
Tesla всё ещё надеется выпустить 500 тысяч электромобилей по итогам года
1
AORUS дарит фирменную посуду и полотенца с логотипом AMD
6
GeForce RTX 3090 обновила рекорд GPUPI 1B на частоте 2895 МГц
1
AMD Radeon RX 6900 XT занял первое место в 3DMark Fire Strike Extreme
13
AMD Ryzen 5 5600X набрал 2645 баллов в Cinebench R15 на частоте 6028 МГц
1

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 34
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 50
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 главных ошибок пользователей Windows 10
58
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
161
Обновил свой старый ноутбук с i3-2310M на i7-2820QM и показываю, что получилось
92
10 лучших стратегий в реальном времени последних 10 лет
20
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
12
Большой обзор смартфона Vsmart Joy 4
8

Сейчас обсуждают

Александр Липкин
12:58
Некоторые цифры похожи на правду. Скорее всего он просто срисовал их с разных роликов Ютуба. Некоторые возможно не точно.
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
ultrafx
12:58
Кардинально изменилось одно - смена руководства с обеих сторон. Со стороны Майкрософт у руля встал Фил Спенсер, который заметно реабилитировать утопающий после Дона Мэтрика бренд Xbox, нанял нормальн...
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
Lamerusha Lat
12:56
Закос под Эпл не очень.
Xiaomi Mi 11 не получит в комплекте зарядное устройство
БабанЮра
12:54
Я придумал! Надо внести изменения в алгоритм генерации битка чтоб каждому юзверю давалось например 100 битков! Тогда все довольны будут!
Цена Bitcoin вплотную приблизилась к 28 000$ - новый бум майнинга грозит поднять цены на видеокарты
Андрей Илясов
12:54
да цены и так уже охренеть какие...
Цена Bitcoin вплотную приблизилась к 28 000$ - новый бум майнинга грозит поднять цены на видеокарты
Шамиль Джанболатов
12:53
Нет, ковры улучшают звук в комнате
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
Evgeniy Som
12:52
OMG каким боком в 2К вдруг выросла детализация? это что за бред, что с ростом разрешения становится больше дравколов? ))) Число НПС? это как??? а в 16К видимо на улице будет вообще не протолкнуться, б...
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
ambient
12:52
а где Vega ? :)
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
Шамиль Джанболатов
12:51
Вообще-то ковры здорово улучшают звуковую обстановку в комнате. И ворса в компе не будет, если поднять повыше, у меня комп горизонтально на полке стеллажа. Собираюсь взять коврики, чтобы стулья не рва...
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
Антон Лавей
12:51
Эдик шибон раньше был презренным амудеем, хоть он одумался и раскаялся, такое позорное клеймо уже не смыть ничем, и он всегда будет полукровкой в наших рядах.
Core i9-11900K QS превосходит Ryzen 7 5800X по однопоточной производительности — данные инсайдера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем