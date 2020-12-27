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GeForce RTX 3090 обновила рекорд GPUPI 1B на частоте 2895 МГц

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Финский оверклокер Luumi продолжает выступать в роли идеологического преемника K|ngp|n’а, вооружившись видеокартой GeForce RTX 3090 и резервуаром для жидкого азота, в создании которых принимал участие этот известный в прошлом американский оверклокер.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Частоты видеокарты удалось поднять до 2895/22096 МГц, это позволило занять первое место в тесте GPUPI 1B среди одиночных видеокарт с результатом 2,132 секунды. В модельном зачёте тоже досталась первая позиция, а вот в глобальном рейтинге данный экземпляр GeForce RTX 3090 смог претендовать только на 55-е место.

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Vasily Prokhorov
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Ы
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daimos
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daimos
06:28
Скоро любые новые видеокарты смогут себя позволить только адепты крипты, остальные будут питаться со вторички, пример паскалей уже показал, а на фоне ампера усилился
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Алекс Жмышенко
06:26
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allbuks
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Jack Reacher
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daimos
06:14
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