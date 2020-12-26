AMD Radeon RX 6900 XT занял первое место в 3DMark Fire Strike Extreme
До частот свыше 2.7 ГГц графический процессор AMD Navi 21, лежащий в основе Radeon RX 6900 XT, способен добираться и без помощи жидкого азота, как показывает практика. Пуэрто-риканский оверклокер Chispy этим свойством редкой пока видеокарты воспользовался, чтобы занять первое место в 3DMark Fire Strike Extreme с результатом 32 365 баллов.
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На видеокарту Radeon RX 6900 XT, согласно словесному описанию эксперимента, был установлен водоблок, жидкость в который поступала при температуре гораздо ниже комнатной. Это обычно достигается либо за счёт применения так называемого «чиллера», либо за счёт резервуара со льдом или выноса радиатора на мороз. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X тоже охлаждался серьёзным образом – при помощи системы фазового перехода, это позволило поднять частоту до 5131 МГц.
Частоты видеокарты были повышены до 2775/17200 МГц, в тесте 3DMark Fire Strike Extreme она заняла первое место среди всех одиночных графических адаптеров. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra результат 16 989 баллов соответствует первому месту только в модельном зачёте, а в 3DMark Fire Strike аналогичной позиции удалось достичь с результатом 48 218 баллов.
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