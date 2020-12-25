Компания NVIDIA постаралась поздравить своих клиентов и партнёров оригинальным клипом продолжительностью пятнадцать секунд, пожелав всем в наступающем году надежды, счастья и удивительных новых открытий.

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Источник изображения: Twitter, NVIDIA

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На фоне лесного домика с преобладанием треугольных архитектурных форм и буквенной вывеской «NVIDIA» над входом были изображены дети, лепящие снеговика. Ночное небо было украшено не только вспышками метеоров, но и северным сиянием в форме корпоративного логотипа. Компания не забыла упомянуть, что сцена была создана с использованием программного обеспечения NVIDIA Omniverse для совместной работы по созданию виртуальных фотореалистичных изображений.