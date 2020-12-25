Регионы с преобладанием различных ветвей католицизма сегодня открывают праздничную эстафету, в связи с чем компания AMD на своей странице в Twitter опубликовала традиционное праздничное поздравление. Корпоративный цвет, как водится, преобладает в оформлении, а в качестве орнамента выступают стилизованные снежинки, в сердцевине которых проглядывают популярные продукты этой марки.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: Twitter, AMD

реклама

По всей видимости, если руководствоваться логикой построения каламбуров, центральную позицию занимает центральный процессор, он вписан в самую крупную снежинку. Слева расположился более компактный процессор продолговатой формы, напоминающий мобильные чипы Ryzen с монолитным кристаллом. Видеокарта вписана в малую снежинку по правому флангу, а вот для столь важных для AMD в уходящем и новом году игровых консолей места на открытке не нашлось.