Рождественскую открытку AMD украсила снежинка в форме видеокарты
Регионы с преобладанием различных ветвей католицизма сегодня открывают праздничную эстафету, в связи с чем компания AMD на своей странице в Twitter опубликовала традиционное праздничное поздравление. Корпоративный цвет, как водится, преобладает в оформлении, а в качестве орнамента выступают стилизованные снежинки, в сердцевине которых проглядывают популярные продукты этой марки.
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По всей видимости, если руководствоваться логикой построения каламбуров, центральную позицию занимает центральный процессор, он вписан в самую крупную снежинку. Слева расположился более компактный процессор продолговатой формы, напоминающий мобильные чипы Ryzen с монолитным кристаллом. Видеокарта вписана в малую снежинку по правому флангу, а вот для столь важных для AMD в уходящем и новом году игровых консолей места на открытке не нашлось.
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