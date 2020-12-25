Пятничный дайджест на страницах сайта DigiTimes, как мы уже отмечали, позволит на практике применить главный принцип выживания в условиях ограниченности ресурсов – нужно лишь правильно их распределить. Даже строчки одной песни пришлось поделить на два заголовка, а уж текст одной новости просто обязан был породить несколько информационных поводов.

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Как отмечают тайваньские участники рынка, производители ноутбуков обеспечены заказами до конца первого квартала и не думают, что им придётся сбавить обороты в соответствии с сезонными тенденциями. Пандемия спутала все карты, теперь клиентам нужно больше персональных компьютеров, а ноутбуки давно стали их доминирующим типом. Фактически, объёмы заказов на производство ноутбуков по мере осеннего усугубления ситуации с распространением коронавирусной инфекции даже начали расти.