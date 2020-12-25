AMD случайно причислила существующие процессоры Ryzen Threadripper к носителям архитектуры Zen 3
Обновлённая десятого декабря презентация AMD для инвесторов так сильно старалась внушить им мысль о победоносном шествии архитектуры Zen 3 по планете, что составители документа опередили события.
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В итоге процессоры Ryzen Threadripper и Threadripper PRO существующего поколения на одном из слайдов были ошибочно отнесены к представителям архитектуры Zen 3, хотя на соседнем слайде они корректно упоминают об использовании архитектуры Zen 2.
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Из недавних официальных комментариев представителей AMD, которые носят достаточно размытый характер, можно сделать вывод, что компания выпустит новое поколение процессоров Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 3 в следующем году. Презентация для инвесторов перечисляет уже продающиеся продукты марки, поэтому об очередном поколении Ryzen Threadripper пока упоминать не должна.
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