Компании Intel и AMD соблюдают традицию оглядываться на уходящий год, подводя его итоги в обращении к персоналу со стороны руководителей или через публикацию тематических презентаций на своём сайте. Процессорный гигант уже выложил на своём сайте электронный буклет объёмом 13,2 Мбайт, посвящённый итогам уходящего года.

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Источник изображения: Intel

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Почти вся презентация посвящена мерам по борьбе с распространением COVID-19 и последствиями пандемии, но место нашлось и для собственных достижений Intel в сфере разработки новых продуктов. Представив 10-нм мобильные процессоры Tiger Lake, она смогла заявить, что они могут тягаться с графикой процессоров AMD Ryzen. Отдельное пояснение сделано относительно точки над литерой «i» в обновлённом логотипе компании – оказывается, она символизирует потенциал и производительность процессоров этой марки.