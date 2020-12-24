Редкий день в этом полугодии обходится без обнаружения новой разновидности дефицита, но опрошенные Reuters участники компьютерного рынка и эксперты сходятся во мнении, что и следующий год пройдёт в условиях ограниченного предложения, если говорить о сегменте персональных компьютеров и планшетов.

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Acer признаётся, что уже переплачивает из своего кармана за доставку ноутбуков по воздуху, чтобы сократить время ожидания поставок клиентами хотя бы на один месяц. Производственные мощности загружены до такой степени, что большинству заказчиков сейчас приходится запасаться терпением на четыре месяца.

Предыдущий пиковый год по объёмам реализации ПК – это далёкий 2008-й, но аналитики уверены, что по итогам текущего года продажи вырастут на 15% по сравнению с 2019 годом, приблизившись к 300 млн изделий и показателю двенадцатилетней давности. По прогнозам экспертов Canalys, к концу следующего года в мире будет находиться в эксплуатации 1,77 млрд персональных компьютеров и планшетов, что на 130 млн штук больше, чем было в 2019 году. Естественно, для производственной экосистемы такой спрос создаст существенную нагрузку. Представители IDC вообще убеждены, что до конца 2021 года проблема дефицита новых ПК не исчезнет.