В обиходе представителей Intel слово «дефицит» присутствует уже не первый год, нехватку производственных мощностей компания почувствовала в тот момент, когда поняла, что опаздывает с внедрением 10-нм техпроцесса в массовое производство. Кристаллы 14-нм процессоров становились всё крупнее, требовались дополнительные мощности по обработке кремниевых пластин.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: Intel

реклама

На этой неделе компания опубликовала видеоролик, в котором поделилась успехами в увеличении объёмов производства продукции. По словам представителей Intel, за последние три года мощности по выпуску 14-нм и 10-нм продукции в совокупности увеличились в два раза. Только в уходящем году объёмы выпуска продукции выросли на четверть, а производством 10-нм изделий занимаются три предприятия: в Орегоне, Аризоне и Израиле. По прогнозам компании, в 10-нм продукция начнёт доминировать в производственной программе Intel только в следующем году.