За три года Intel удвоила количество выпускаемых кремниевых пластин
В обиходе представителей Intel слово «дефицит» присутствует уже не первый год, нехватку производственных мощностей компания почувствовала в тот момент, когда поняла, что опаздывает с внедрением 10-нм техпроцесса в массовое производство. Кристаллы 14-нм процессоров становились всё крупнее, требовались дополнительные мощности по обработке кремниевых пластин.
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На этой неделе компания опубликовала видеоролик, в котором поделилась успехами в увеличении объёмов производства продукции. По словам представителей Intel, за последние три года мощности по выпуску 14-нм и 10-нм продукции в совокупности увеличились в два раза. Только в уходящем году объёмы выпуска продукции выросли на четверть, а производством 10-нм изделий занимаются три предприятия: в Орегоне, Аризоне и Израиле. По прогнозам компании, в 10-нм продукция начнёт доминировать в производственной программе Intel только в следующем году.
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