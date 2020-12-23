Radeon VII щеголяет на вторичном рынке высоким ценником
Вторичный рынок видеокарт сейчас благосклонен к продавцам, поскольку ограниченное предложение новых видеокарт на первичном позволяет перекупщикам не особо стесняться в назначении цен. Это касается и бывших в употреблении видеокарт, даже не самых популярных моделей. Примером может служить Radeon VII, который лишь с выходом Radeon RX 6900 XT утратил статус «почётного флагмана» игровой линейки AMD, хотя поставки этого ветерана давно уже были свёрнуты.
реклама
На страницах eBay новые экземпляры Radeon VII в фирменной упаковке стоят в районе 90 тысяч рублей минимум. Члены Общества защиты спекулянтов объясняют подобный уровень цен наличием 16 Гбайт скоростной памяти типа HBM2 и универсальностью применения данной видеокарты.
реклама
По их словам, она устроит и любителя игр, и быстрой криптонаживы, поскольку с ускорением вычислений Radeon VII справляется не хуже многих более современных видеокарт. Усугубляет всё тотальный дефицит видеокарт на рынке, поэтому и цены на Radeon VII не торопятся падать.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила