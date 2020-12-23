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Электромобиль Apple может использовать китайские аккумуляторные батареи

Выпускать их самостоятельно компания вряд ли пожелает.
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Запущенный Reuters слух о намерениях Apple представить электромобиль собственной разработки к 2024 году попал на благодатную почву предпраздничного затишья, поэтому многие сторонние ресурсы начали развивать эту тему в силу своих возможностей. Издание Business Korea, например, ухватилось за информацию о намерениях Apple оснащать свои электромобили литиевыми батареями на основе фосфата железа (LFP). Такие уже используются в китайской версии Tesla Model 3 и многих других электромобилях на рынке КНР.

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Источник изображения: Business Korea

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Батареи типа LFP обладают меньшей плотностью хранения заряда и сильнее его теряют на холоде, но они более долговечны и не так опасны с точки зрения вероятности воспламенения. Самое главное, что они дешевле аналогов с применением кобальта. Корейские СМИ считают, что Apple могла заинтересоваться LFP-батареями из-за их долговечности, поскольку может рассчитывать на активную эксплуатацию своих электромобилей в различных службах. По мнению участников рынка, Apple не будет выпускать батареи самостоятельно, а только поможет их усовершенствовать, поручив непосредственное производство кому-то из китайских подрядчиков.

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