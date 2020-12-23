GeForce GTX 1080 Ti в сочетании с Ryzen 5 5600X поднялась до четвёртого места в 3DMark05
Сербский оверклокер d0minat0r не ищет лёгких путей к успеху. Не самую современную видеокарту GeForce GTX 1080 Ti он счёл нужным объединить с центральным процессором AMD Ryzen 5 5600X, который при помощи жидкого азота был разогнан до 5950 МГц с сохранением активности шести ядер и шести потоков.
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Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti в ходе эксперимента вообще не разгонялась, она сохранила номинальные частоты 1480/1582/11008 МГц, но это не помешало тестовому стенду занять первое место в модельном зачёте. Более того, среди всех одиночных видеокарт «выдающийся компаньон» позволил GeForce GTX 1080 Ti занять четвёртое место. В абсолютном рейтинге была достигнута аналогичная позиция.
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