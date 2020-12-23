Сербский оверклокер d0minat0r не ищет лёгких путей к успеху. Не самую современную видеокарту GeForce GTX 1080 Ti он счёл нужным объединить с центральным процессором AMD Ryzen 5 5600X, который при помощи жидкого азота был разогнан до 5950 МГц с сохранением активности шести ядер и шести потоков.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: HWBot, d0minat0r

реклама

Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti в ходе эксперимента вообще не разгонялась, она сохранила номинальные частоты 1480/1582/11008 МГц, но это не помешало тестовому стенду занять первое место в модельном зачёте. Более того, среди всех одиночных видеокарт «выдающийся компаньон» позволил GeForce GTX 1080 Ti занять четвёртое место. В абсолютном рейтинге была достигнута аналогичная позиция.