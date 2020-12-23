В следующем полугодии ситуацию усугубит дефицит медной фольги для печатных плат
Едва ли не каждый день в уходящем полугодии различные участники рынка жаловались на нехватку компонентов для производства самых разных электронных устройств. Как отмечает DigiTimes со ссылкой на собственные источники, в следующем полугодии ситуацию усугубит дефицит медной фольги, которая используется при изготовлении печатных плат.
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Печатные платы лежат в основе ноутбуков, материнских плат, видеокарт и игровых консолей. Если тайваньским производителям печатных плат придётся столкнуться с дефицитом медной фольги, то дефицит перечисленных готовых изделий может только усугубиться. Это значит, что цены на потребительском рынке будут далеки от рекомендованных производителями.
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