Ресурс VideoCardz рассказывает, каким метаморфозам подверглась видеокарта XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc319 по пути к прилавку. На созданных с помощью компьютерной графики изображениях видеокарты в момент анонса красовались три выхода DisplayPort 1.4 и один выход HDMI 2.1.

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Источник изображения: XFX, VideoCardz

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В серию видеокарта пошла с несколько иной конфигурацией портов на задней панели, о чём позволяет говорить фотография реального экземпляра:

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Источник изображения: TechPowerUp, VideoCardz

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Количество выходов DisplayPort 1.4 было сокращено до двух, а на вакантном месте расположился совместимый порт USB Type-C, который позволяет подключать к видеокарте гарнитуры виртуальной реальности, хотя мониторы с таким интерфейсом тоже начали получать распространение.