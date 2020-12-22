Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Портом USB Type-C видеокарта XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc319 обзавелась в процессе эволюции

Рудиментарный DisplayPort был утрачен, но не полностью.
1
Дешевый Ryzen Vermeer 5600X
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде

Ресурс VideoCardz рассказывает, каким метаморфозам подверглась видеокарта XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc319 по пути к прилавку. На созданных с помощью компьютерной графики изображениях видеокарты в момент анонса красовались три выхода DisplayPort 1.4 и один выход HDMI 2.1.

реклама

анонсы и реклама
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде
3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru
Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки
RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: XFX, VideoCardz

реклама

В серию видеокарта пошла с несколько иной конфигурацией портов на задней панели, о чём позволяет говорить фотография реального экземпляра:

реклама

Источник изображения: TechPowerUp, VideoCardz

реклама

Количество выходов DisplayPort 1.4 было сокращено до двух, а на вакантном месте расположился совместимый порт USB Type-C, который позволяет подключать к видеокарте гарнитуры виртуальной реальности, хотя мониторы с таким интерфейсом тоже начали получать распространение.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты xfx radeon rx 6800 xt displayport usb type-c
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Портом USB Type-C видеокарта XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc319 обзавелась в процессе эволюции
1
Процессоры AMD Ryzen 5000 удостоились награды CES 2021
1
Партнёрские версии Radeon RX 6800 XT стоят более ста тысяч рублей
17
AMD Phenom II X2 570 BE на частоте 6495 МГц занял третье место в Cinebench R15 среди процессоров с тремя ядрами
1
В Японии AMD разыграет пять ковриков для мышки и две фирменные куртки
17
GeForce RTX 3090 на частотах 2625/23104 МГц вырвалась на второе место в 3DMark Fire Strike Ultra
+

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 43
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 32
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 44
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 43

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
141
Выбираем игровой процессор в конце 2020 — оптимальные модели от Intel и AMD на любой кошелек
13
Рождественская распродажа – пожизненная лицензия на Windows 10 Pro за 13 долларов
Игры все чаще требуют новую версию Windows 10 или почему Windows 10 LTSC не годится для игр
31
Кастомная СЖО для старших процессоров ZEN 3
193
Лучшие дистрибутивы Linux для игр в 2020 году
17
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus
11
Храните свои персональные данные в сберегательной банке
42
Мини-музей винтажной электроники в магазине Компео
18

Сейчас обсуждают

Renegade1979
12:20
А на каком fps держит? У меня там всего 38-45 на среднем. Проц наверное не тянет
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Твоя мамка
12:20
Больше чем что?
Партнёрские версии Radeon RX 6800 XT стоят более ста тысяч рублей
Grotlon
12:18
На Renoir мало cache.
Инженерный образец гибридного процессора AMD Cezanne замечен в бенчмарке
Winssy
12:18
Чушь какая-то. Моя девушка спокойно прошла игру при средних 42-45 фпс на пресете низко-средне-высокие в разрешении 3440x1440 на gtx 1080. А тут тут в простом 2k rtx 2070 super не хватило. Секрет откро...
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Артём
12:18
Вот только таких меньшинство.
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
Muhammad
12:17
Сейчас если взломают PS4 Pro, лучше её купить и поиграть во все игры, которые хотели поиграть. Хорошее решение для тех у кого нет много денег, но в крутые игры поиграть хочется.
Блогер сравнил Cyberpunk 2077 на PS4 Pro, PS5 и ПК
oHOTnick
12:17
Карт на авито валом, по амд только маловато. Ждем обвал недофермеров, которые вместо купли битка решили нафармить картами. Опять будут истрии из серии продал квартиру, купил ферму, все просрал, ушла ж...
Партнёрские версии Radeon RX 6800 XT стоят более ста тысяч рублей
Пузо
12:16
С багами и глюками под линиями тот ещё цирк. У меня к примеру все дистрибутивы этого года, что я пробовал (кубунта, неон, манджаро и сусе), после логина пользователем в систему отказываются отправлять...
Лучшие дистрибутивы Linux для игр в 2020 году
Иван Пискунов
12:15
Эм. Чувак, ты знаешь сколько лет выходят игры не оправдавшие ожидания игроков? Много, и почему-то только на киберпанке все завайнили. На счет ассасинов, они выходят каждый год/2 только по тому, что эт...
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Alagar81
12:15
На 2080ti и QHD у меня на ультрах всё, кроме "освещение с трассировкой лучей" - "Впечатляющее" и DLSS на "Сбалансированное". 70-75 fps в среднем. Думаю что на картах попроще тоже все будет нормально е...
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем