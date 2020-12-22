Описываемый ниже эксперимент позволяет понять, чем сейчас заняты сербские оверклокеры. Один из них, выступающий под псевдонимом d0minat0r, использовал жидкий азот для разгона до 6495 МГц процессора AMD Phenom II X2 570 BE, обладающего тремя ядрами.

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Источник изображения: HWBot, d0minat0r

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Современные процессоры, как правило, имеют чётное количество ядер, поэтому у моделей с тремя ядрами конкурентов в сфере экстремального разгона заведомо меньше. В статистике Cinebench R15, например, насчитывается всего 148 профильных результатов, и теперь третью позицию в этой выборке на страницах HWBot занимает запись, принадлежащая сербскому оверклокеру. Тест Cinebench R15 данный процессор выполнил с результатом 509 баллов, в модельном зачёте он занял первое место.