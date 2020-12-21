Производители ноутбуков попросят китайских сотрудников остаться на сверхурочную работу
Только что разродившийся ежедневным новостным дайджестом тайваньский ресурс DigiTimes поведал, в каких условиях приближаются к традиционным для Китая новогодним февральским каникулам участники производственной цепочки по выпуску ноутбуков. По традиции, приезжие рабочие китайских фабрик на время новогодних каникул уезжают к себе на малую родину, чтобы провести праздники с родными и близкими.
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В наступающем году ситуацию усложняют два фактора. Во-первых, во избежание одномоментной массовой миграции огромных групп людей китайские власти призывают работодателей отправить сотрудников на каникулы досрочно. Соответственно, это сокращает производственные возможности компаний, занятых выпуском ноутбуков, которые до сих пор очень востребованы рынком.
Во-вторых, сохранение потребности в увеличенных объёмах производства ноутбуков вынудит работодателей обратиться к сотрудникам с предложением поработать сверхурочно во время каникул, не покидая региона, в котором они трудятся. Естественно, этот период работы будет оплачиваться по более высокой ставке. Дополнительной проблемой остаётся нехватка некоторых компонентов, но производители готовы прилагать максимум усилий, чтобы сохранить высокие объёмы выпуска ноутбуков в первом квартале.
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