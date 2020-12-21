Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пара Radeon R9 295X2 оказалась лучшей среди квартетов в 3DMark05

Два по два – четыре.
+
RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

Судя по всему, греческий энтузиаст OGS решил в новой серии экспериментов с удачным экземпляром AMD Ryzen 9 5950X задействовать экзотические видеокарты, которые объединяли по два графических процессора на одной печатной плате. Он не стал ограничиваться Radeon Pro Duo, и в следующем эксперименте использовал пару видеокарт Radeon R9 295X2, каждая из которых несла по два графических процессора семейства Hawaii.

реклама

анонсы и реклама
3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru
Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: HWBot, OGS

реклама

Память типа GDDR5 в данном случае не разгонялась, как и сами графические процессоры. Грубо говоря, пара видеокарт работала на номинальных частотах 1018/5000 МГц, а вот центральный процессор Ryzen 9 5950X в уже привычном для себя режиме покорил частоту 6.1 ГГц под жидким азотом с сохранением активности лишь восьми ядер и восьми потоков. Полученный в 3DMark05 результат 92 982 балла является лучшим среди конфигураций с четырьмя графическими процессорами, хотя видеокарт в системе использовалось только две.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон radeon r9 295x2 ryzen 9 5950x 3dmark05
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

SMIC столкнётся с трудностями при освоении 10-нм и более прогрессивных технологий
+
Пара Radeon R9 295X2 оказалась лучшей среди квартетов в 3DMark05
+
Двухпроцессорная видеокарта Radeon Pro Duo отличилась в 3DMark05
+
Ryzen 5 5600X на частоте 5973 МГц обновил рекорд Cinebench R15
+
MSI не скрывает намерений выпустить материнские платы на базе чипсета Intel Z590
11
Ускоритель AMD Instinct MI100 замечен в магазине по цене более $7000
8
Китайцы препарировали инженерный образец двухпроцессорной видеокарты NVIDIA TITAN Z
4

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 42
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 42
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 26
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 43

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
26
Выбираем игровой процессор в конце 2020 — оптимальные модели от Intel и AMD на любой кошелек
5
10 доступных флагманских смартфонов 2020 года
1
Кастомная СЖО для старших процессоров ZEN 3
126
Обзор смартфона BQ 6630L Magic L
8
Игры все чаще требуют новую версию Windows 10 или почему Windows 10 LTSC не годится для игр
5
Храните свои персональные данные в сберегательной банке
16
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3

Сейчас обсуждают

Dzhereli
10:17
Ведьмак 4 они не обещали выпустить. Прочем тут вбросы про ММО? Или ты забыл что в ММО без интернета загружается пустой мир.
Cyberpunk 2077 может стать последней игрой CD Projekt Red – угроза уголовной ответственности и исков
Blakis
10:13
Zelot на мыло!
Cyberpunk 2077 может стать последней игрой CD Projekt Red – угроза уголовной ответственности и исков
Сергей Попов
10:12
бородатый анекдот Амудешники копили-копили, копили-копили, и купили интол
AMD выпустит новую линейку процессоров по низким ценам – Ryzen 5 5600 за 219 долларов
Сергей Попов
10:11
клоун ипаный - там есть безналоговые штаты - покупаешь туда а оттуда уже доставку к тебе в штат
AMD выпустит новую линейку процессоров по низким ценам – Ryzen 5 5600 за 219 долларов
Kopcheniy
10:09
Еще и встройку улучшили.
Первый тест инженерника Intel Core i9-11900 в CPU-Z — до 20% быстрее Comet Lake-S
Андрей Илясов
10:08
предлагаю заменить ассасин ориджинс , на ассасин black flag, ведмак3 на ведмак 2 (или 1), а гта 5 на гта vice citi
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
USTINOV
10:07
Сбежавший с психушки шизик, который постоянно осознаёт себя видекарточным бойцом-оверклокером.
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
smaximaa
10:06
от фанатизма он не лечит
Большой мод для Cyberpunk 2077 устраняет почти все баги игры, добавляя большую дальность прорисовки
Dzhereli
10:03
Вижу что только ты обосрался. С ведьмаком 3 ты так же срался в штаны.
Cyberpunk 2077 может стать последней игрой CD Projekt Red – угроза уголовной ответственности и исков
UpeR
09:59
220$ будет только на Амазоне
AMD выпустит новинки - Ryzen 9 5900 и 7 5800 с TDP 65 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем