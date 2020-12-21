Судя по всему, греческий энтузиаст OGS решил в новой серии экспериментов с удачным экземпляром AMD Ryzen 9 5950X задействовать экзотические видеокарты, которые объединяли по два графических процессора на одной печатной плате. Он не стал ограничиваться Radeon Pro Duo, и в следующем эксперименте использовал пару видеокарт Radeon R9 295X2, каждая из которых несла по два графических процессора семейства Hawaii.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Память типа GDDR5 в данном случае не разгонялась, как и сами графические процессоры. Грубо говоря, пара видеокарт работала на номинальных частотах 1018/5000 МГц, а вот центральный процессор Ryzen 9 5950X в уже привычном для себя режиме покорил частоту 6.1 ГГц под жидким азотом с сохранением активности лишь восьми ядер и восьми потоков. Полученный в 3DMark05 результат 92 982 балла является лучшим среди конфигураций с четырьмя графическими процессорами, хотя видеокарт в системе использовалось только две.