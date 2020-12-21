Южнокорейский энтузиаст Safedisk в минувшие выходные сосредоточился на разгоне шестиядерного процессора Ryzen 5 5600X, при помощи жидкого азота ему удалось поднять частоту до 5973 МГц с сохранением активности всех шести ядер и двенадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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В таком режиме процессор набрал 2635 баллов в Cinebench R15, что является лучшим результатом не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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В основании стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570. Компанию блоку питания Enermax мощностью 1250 Вт составили видеокарта GeForce GT 710 и модули памяти G.Skill Trident Z Royal.