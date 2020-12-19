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Обновлённые логотипы процессоров Intel скроют информацию о принадлежности к поколению

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Не прошло и двух дней, как полученные нами по электронной почте уведомления Intel попали в поле зрения японских блогеров, а это значит, что пора дать ход второму информационному поводу, порождённому этим событием. В своей рассылке процессорный гигант сообщил, что с 17 января 2021 года ярлыки с указанием серии процессора на его упаковке лишатся упоминания о конкретном поколении.

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Источник изображения: Intel

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Это изменение коснётся процессоров актуального пока семейства Comet Lake, поэтому есть основания полагать, что эти модели будут соседствовать на рынке с более новыми процессорами Rocket Lake, и для устранения внутренней конкуренции Intel предпочитает убрать признаки, позволяющие отличить одно поколение от другого без изучения номера модели. Ясно, что процессоры Comet Lake сохранят номера моделей вида 10xxx, а более современные Rocket Lake получат номера вида 11xxx. Исключением станут только процессоры Pentium и Celeron, для которых предусмотрена собственная система нумерации.

Известно, что старший процессор семейства Rocket Lake получит восемь ядер вместо десяти, но при этом он будет относиться к одиннадцатому поколению. Процессор Core i9-10900K предлагает десять ядер, хотя принадлежит к десятому поколению. После выхода семейства Rocket Lake компания Intel планомерно свернёт поставки процессоров Comet Lake, но в продаже они будут длительное время соседствовать. Чтобы не обострять внутреннюю конкуренцию, Intel уберёт с ярлыков упоминание о принадлежности процессора к конкретному поколению.

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Теги

intel процессоры lga 1200 comet lake rocket lake
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