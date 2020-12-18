Американские военные будут финансировать локальное производство чипов
Как сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную Министерством обороны США документацию, это ведомство собирается развернуть программу материального стимулирования производства на территории страны критически важных для оборонной инфраструктуры полупроводниковых компонентов. Предприятия на территории США сейчас есть у TSMC и Samsung, но они используют не самые передовые техпроцессы, а предприятие для выпуска 5-нм продукции в Аризоне тайваньской TSMC ещё только предстоит построить.
реклама
реклама
Американские власти заинтересованы в появлении на территории США передового литографического производства, поскольку это обеспечило бы не только необходимый для выполнения оборонных заказов уровень доверия между заказчиком и исполнителем, но и сократило бы сроки подготовки профильной продукции к массовому производству. Какие суммы власти США готовы тратить на стимулирование развития местной полупроводниковой отрасли, источник пока не сообщает.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила