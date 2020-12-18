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Как сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную Министерством обороны США документацию, это ведомство собирается развернуть программу материального стимулирования производства на территории страны критически важных для оборонной инфраструктуры полупроводниковых компонентов. Предприятия на территории США сейчас есть у TSMC и Samsung, но они используют не самые передовые техпроцессы, а предприятие для выпуска 5-нм продукции в Аризоне тайваньской TSMC ещё только предстоит построить.

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Источник изображения: TSMC

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Американские власти заинтересованы в появлении на территории США передового литографического производства, поскольку это обеспечило бы не только необходимый для выполнения оборонных заказов уровень доверия между заказчиком и исполнителем, но и сократило бы сроки подготовки профильной продукции к массовому производству. Какие суммы власти США готовы тратить на стимулирование развития местной полупроводниковой отрасли, источник пока не сообщает.

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Теги

samsung литографическое производство полупроводники tsmc
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