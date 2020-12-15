Apple увеличивает объёмы заказов на iPhone в следующем полугодии на 30%
Некоторые покупатели на этапе заказа старших смартфонов семейства iPhone 12 на официальном сайте Apple сейчас вынуждены ожидать его прибытия до четырёх недель, поэтому спрос в полной мере компания не может удовлетворить до сих пор. Зато издание Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники сообщает, что в следующем полугодии объёмы производства iPhone будут увеличены на 30%, до 96 млн смартфонов.
реклама
реклама
По итогам всего 2021 года, как ожидается, Apple при реализации оптимистичного сценария сможет выпустить около 230 млн смартфонов, что окажется выше результатов 2020 года примерно на 20%. Появление моделей iPhone с поддержкой сетей 5G оживит спрос на изделия Apple, хотя до этого объёмы продаж снижались два года подряд. Осеннее обновление модельного ряда iPhone в 2021 году, как ожидают аналитики, не позволит новому семейству смартфонов повторить успех предшественников. Итоги 2021 года приблизят Apple к рекорду 2015 года, когда было продано 231,5 млн iPhone.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила