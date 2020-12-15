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Apple увеличивает объёмы заказов на iPhone в следующем полугодии на 30%

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Некоторые покупатели на этапе заказа старших смартфонов семейства iPhone 12 на официальном сайте Apple сейчас вынуждены ожидать его прибытия до четырёх недель, поэтому спрос в полной мере компания не может удовлетворить до сих пор. Зато издание Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники сообщает, что в следующем полугодии объёмы производства iPhone будут увеличены на 30%, до 96 млн смартфонов.

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Источник изображения: Reuters

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По итогам всего 2021 года, как ожидается, Apple при реализации оптимистичного сценария сможет выпустить около 230 млн смартфонов, что окажется выше результатов 2020 года примерно на 20%. Появление моделей iPhone с поддержкой сетей 5G оживит спрос на изделия Apple, хотя до этого объёмы продаж снижались два года подряд. Осеннее обновление модельного ряда iPhone в 2021 году, как ожидают аналитики, не позволит новому семейству смартфонов повторить успех предшественников. Итоги 2021 года приблизят Apple к рекорду 2015 года, когда было продано 231,5 млн iPhone.

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