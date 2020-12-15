Core i3-7350K на частоте 6580 МГц занял первое место в Cinebench R20 среди двухъядерных моделей
Процессор Intel Core i3-7350K был уникален тем, что сочетал наличие двух ядер и свободного множителя. Это делало его привлекательным для тестирования на разгон в тех приложениях, где высокая тактовая частота позволяла добиться преимущества, а количество ядер особой роли не играло. К таким тестам нельзя отнести Cinebench R20, но именно скромное количество ядер сделало процессор Core i3-7350K чемпионом в эксперименте французского энтузиаста Rady.
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При помощи жидкого азота частота процессора была повышена до 6580 МГц, он смог набрать 1816 баллов в Cinebench R20.
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Это лучший результат не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двумя ядрами. Правда, в абсолютном рейтинге он соответствует только 1207-му месту.
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