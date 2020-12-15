В следующем полугодии TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 20%
Тайваньская компания TSMC в третьем квартале получала 8% всей выручки от выпуска 5-нм продукции, а к концу года рассчитывает увеличить эту долю до 10%. Сайт DigiTimes сообщает, что в первой половине 2021 года объёмы выпуска 5-нм изделий последовательно увеличатся на 20%.
реклама
реклама
Это заявление призвано опровергнуть слухи о том, что спрос на 5-нм продукцию TSMC в первом полугодии резко сократится в связи с решением Apple уменьшить объёмы заказов на выпуск процессоров семейства A14. Компания из Купертино, как отмечают эксперты, в данном случае ориентируется не только на сезонное снижение спроса, но и на необходимость начала производства во втором квартале 2021 года процессоров следующего поколения, которые к осени займут место в смартфонах серии iPhone 13.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила