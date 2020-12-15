Тайваньская компания TSMC в третьем квартале получала 8% всей выручки от выпуска 5-нм продукции, а к концу года рассчитывает увеличить эту долю до 10%. Сайт DigiTimes сообщает, что в первой половине 2021 года объёмы выпуска 5-нм изделий последовательно увеличатся на 20%.

реклама

анонсы и реклама -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Источник изображения: TSMC

реклама

Это заявление призвано опровергнуть слухи о том, что спрос на 5-нм продукцию TSMC в первом полугодии резко сократится в связи с решением Apple уменьшить объёмы заказов на выпуск процессоров семейства A14. Компания из Купертино, как отмечают эксперты, в данном случае ориентируется не только на сезонное снижение спроса, но и на необходимость начала производства во втором квартале 2021 года процессоров следующего поколения, которые к осени займут место в смартфонах серии iPhone 13.