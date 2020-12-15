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В следующем полугодии TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 20%

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Тайваньская компания TSMC в третьем квартале получала 8% всей выручки от выпуска 5-нм продукции, а к концу года рассчитывает увеличить эту долю до 10%. Сайт DigiTimes сообщает, что в первой половине 2021 года объёмы выпуска 5-нм изделий последовательно увеличатся на 20%.

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Источник изображения: TSMC

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Это заявление призвано опровергнуть слухи о том, что спрос на 5-нм продукцию TSMC в первом полугодии резко сократится в связи с решением Apple уменьшить объёмы заказов на выпуск процессоров семейства A14. Компания из Купертино, как отмечают эксперты, в данном случае ориентируется не только на сезонное снижение спроса, но и на необходимость начала производства во втором квартале 2021 года процессоров следующего поколения, которые к осени займут место в смартфонах серии iPhone 13.

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Теги

apple литографическое производство полупроводники iphone tsmc
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