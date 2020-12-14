В дефиците NVIDIA Ampere найдены новые виновники
Тайваньский сайт DigiTimes продолжает расширять перечень факторов, влияющих на дефицит графических процессоров NVIDIA семейства Ampere. Компания Samsung с её недостаточно высоким уровнем выхода годных 8-нм изделий более не считается главным виновником сложившейся ситуации. Всем производителям графических и центральных процессоров, по словам источника, не хватает подложек для производства печатных плат для них.
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Производством плёночных подложек типа ABF занимаются тайваньские компании Unimicron Technology, Nan Ya PCB и Kinsus Interconnect Technology, а также их японские конкуренты. Со спросом никто из них сейчас в полной мере не справляется, ограничивая возможность партнёров выпускать графические и центральные процессоры. Тайваньские компании обещают в 2021 году увеличить объёмы выпуска подложек как минимум на 10%, но вряд ли это полностью решит проблему дефицита.
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