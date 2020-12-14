Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В дефиците NVIDIA Ampere найдены новые виновники

И это не Samsung.
1
2080 Super за копейки в Регарде. Таких цен еще не было
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

Тайваньский сайт DigiTimes продолжает расширять перечень факторов, влияющих на дефицит графических процессоров NVIDIA семейства Ampere. Компания Samsung с её недостаточно высоким уровнем выхода годных 8-нм изделий более не считается главным виновником сложившейся ситуации. Всем производителям графических и центральных процессоров, по словам источника, не хватает подложек для производства печатных плат для них.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

Источник изображения: Ajinomoto

реклама

Производством плёночных подложек типа ABF занимаются тайваньские компании Unimicron Technology, Nan Ya PCB и Kinsus Interconnect Technology, а также их японские конкуренты. Со спросом никто из них сейчас в полной мере не справляется, ограничивая возможность партнёров выпускать графические и центральные процессоры. Тайваньские компании обещают в 2021 году увеличить объёмы выпуска подложек как минимум на 10%, но вряд ли это полностью решит проблему дефицита.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 30 дефицит
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В дефиците NVIDIA Ampere найдены новые виновники
1
Самоходное такси Zoox сможет разгоняться до 120 км/ч с четырьмя пассажирами на борту
2
Снабжать смартфоны Honor мобильными процессорами будет MediaTek
1
В следующем квартале цены на потребительские SSD снизятся на 10-15%
7
VIS не против приобретения активов конкурентов с целью расширения мощностей
+
Графический процессор NVIDIA GA102 выжил после встречи с патологоанатомом
+

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
159
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
37
60 fps для всех или оптимальные настройки графики Red Dead Redemption 2 для gtx 1060 6gb
19
5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием
44
Разгоняем G.Skill F4-3000C14-32GTZR или что могут бюджетные Dual Rank на Samsung B-Die
25
Обзор держателя кабеля мышки Canyon WH100 на основе личного опыта использования
34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
2
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4

Сейчас обсуждают

nazarovoru
13:50
После замены строк в ехешнике загрузка рязани 2700 выросла с 30% в пике до 60% просадок фпс почти не стало. Ради интереса посмотреть на рейтрейсинг в игре активировал его, длсс на производительность. ...
Правильная настройка Cyberpunk 2077 приводит к росту производительности до 23% на CPU Ryzen – TH
jjxaker
13:48
Не вижу дефицита ни 3070 ни 3090, и цена на них нормальные. почему то у них только с 3080 какие то проблемы, их практически нигде нет а там где есть цена очень завышена.
В дефиците NVIDIA Ampere найдены новые виновники
ахахах
13:47
богатые стали богаче,а бедные стали беднее(непомню по кому)
На заводе Apple в Индии вспыхнул масштабный бунт – 2 000 работников разгромили крупное производство
Александр Викторов
13:47
Кто денежку быстрее занёс, у того процессоры и быстрее))
Мощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X оказался на 10% медленнее 8-ядерного Core i9-11900K в тесте AoS
go.d-bq
13:46
И какой блок питания использовался?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
Александр Викторов
13:45
Надо неликвид до распродать от зелёных
Мощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X оказался на 10% медленнее 8-ядерного Core i9-11900K в тесте AoS
Александр Анатольевич
13:45
Ну ну. Расскажи моему райзену 3100 что он слаб для этой игры. А Вот видяха постоянно дробится в сотку
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 связаны с Intel Compiler — энтузиаст нашёл решение для роста fps
Антон Антонов
13:44
3800x и 1080Ti
CD Projekt RED извинилась за проблемную версию Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One
Keltis
13:43
Тут просто народ сидит на 1070 и привык считать средним 1060, а 2070 для них топчик, до которого они еще думали обновляться когда-то, но решили переждать. Не расстраивай людей
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
pavel80
13:42
Жесть.
Проблемы Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One исправят только к февралю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем