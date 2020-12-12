В условиях дефицита видеокарт актуальных поколений на интернет-аукционах получило распространение мошенничество, подразумевающее демонстрацию фотографии видеокарты без отправки покупателю реального экземпляра графической платы. «Торговцы картинками» стали объектом иронии одного из участников eBay, который выставил на продажу эскизное изображение видеокарты Radeon RX 6900 XT, выполненное на бумажной салфетке.

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Источник изображения: eBay, nidusnetwork

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Торги стартовали с отметки в один фунт стерлингов, но сейчас цена перевалила за три фунта стерлингов, что примерно соответствует 310 рублям. Торги планируется завершить к вечеру понедельника, и пока не совсем понятно, каким гонораром их победитель сможет поощрить остроумие автора этого «шедевра новой эпохи тотального дефицита».