Core 2 Quad Q9550 на частоте 4.5 ГГц обновил модельные рекорды wPrime
Как утверждает австрийский оверклокер TAGG, обратиться к разгону процессора Intel Core 2 Quad Q9550 в сочетании с оперативной памятью DDR2 его подтолкнули печальные обстоятельства – вышла из строя другая материнская плата, и за конфигурацию с 45-нм процессором Intel Yorkfield он взялся от безысходности.
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При помощи системы фазового перехода частота процессора была повышена до 4505 МГц с сохранением активности четырёх ядер и четырёх потоков, в тесте wPrime 32M это позволило занять первое место в модельном зачёте с результатом 7,5 секунды.
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В тесте wPrime 1024M была занята аналогичная позиция при такой же частоте, но уже с результатом 4 минуты 3,109 секунды.
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