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Новые видеокарты AMD Radeon прошли сертификацию в корейском агентстве RRA

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Южнокорейский надзорный орган RRA на своём сайте опубликовал информацию о сертификации нескольких моделей видеокарт AMD Radeon, которые в этом источнике до сих пор проходят под торговой маркой ATI Technologies.

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Источник изображения: RRA

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Помимо главной модели с индексом 102-D51211, в базу данных занесены ещё пять моделей с индексами от D51212 до D51216 включительно. Дата регистрации указана сегодняшняя, поэтому сложно судить, о каком именно семействе идёт речь. Вряд ли, конечно, видеокарты относятся к ещё не представленной серии, гораздо вероятнее, что корейские регуляторы немного задержались с сертификацией семейства Radeon RX 6000.

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