Описанная ещё фильмом по мотивам произведения Ильфа и Петрова последовательность товарооборота обретает актуальность в условиях дефицита видеокарт Radeon RX 6900 XT, которого не смогут избежать японские магазины. О ходе подготовки к началу продаж этой модели поведал сайт AKIBA PC Hotline.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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В Стране восходящего солнца продажи эталонных версий Radeon RX 6900 XT стартуют сегодня в 19:00 по местному времени, но магазины сразу предупреждают, что видеокарт на всех желающих не хватит. Кто-то во избежание образования очередей в сложной эпидемиологической обстановке старается ограничить продажи видеокарт только онлайн-каналом, другие магазины предлагают желающим гарантированно получить новинку зарегистрироваться до двух дня для участия в лотерее, призом в которой станет право на приобретение Radeon RX 6900 XT за полную стоимость, которая в местных магазинах стартует с отметки $1230 без учёта налогов.