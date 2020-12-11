Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на одном из недавних отраслевых мероприятий размыто намекнула, что в проблемах с поставками новых игровых видеокарт семейства GeForce RTX 30 виновата возросшая продолжительность производственных циклов, а потому мириться с дефицитом всем участникам рынка придётся ещё несколько месяцев.

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Сайт DigiTimes оказался более прямолинейным, заявив о наличии у компании Samsung Electronics проблем с уровнем выхода годных 8-нм продуктов, коими и являются игровые графические процессоры семейства Ampere.

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Источник изображения: Barron’s

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Кстати, другой представитель NVIDIA недавно заявил, что и TSMC поставляет компании меньше 7-нм графических процессоров A100 для ускорителей вычислений, чем того хотел бы заказчик. Другими словами, спрос превышает предложение во всех сегментах, где присутствуют графические процессоры NVIDIA с архитектурой Ampere.