Плата ASRock X370 Taichi после обновления BIOS смогла принять на борт процессор AMD Renoir
Обновление BIOS P6.61, которое предложило материнской плате ASRock X370 Taichi совместимость с процессорами семейства Ryzen 5000, порадует и владельцев гибридных процессоров AMD Renoir с архитектурой Zen 2, потому что оно поддерживает и их. В базе данных валидации результатов CPU-Z появились свидетельства жизнеспособности данной связки компонентов.
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Материнская плата ASRock на базе чипсета AMD X370 после обновления BIOS до альфа-версии P6.61 смогла работать с гибридным процессором AMD Ryzen 3 PRO 4350G. Аналогичные свидетельства имеются и по поводу поддержки этой платой процессора Ryzen 5 5600X.
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