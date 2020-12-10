Ежедневный дайджест DigiTimes для тех, кому не хватает денег на покупку новостей этого источника, поведал о радужных прогнозах азиатских контрактных производителей ноутбуков. По их мнению, объёмы заказов со стороны продавцов ноутбуков продолжают расти, и вряд ли спрос стабилизируется до середины 2021 года.

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Соответственно, всё первое полугодие контрактные производители ноутбуков будут обеспечены работой. На протяжении основной части уходящего года они постоянно жаловались на нехватку силовых компонентов и дисплеев, из-за которой не могли выпустить достаточное для насыщения спроса количество ноутбуков. По некоторым прогнозам, в следующем году объёмы продаж ЖК-панелей для ноутбуков вырастут на 7%, поэтому рынок мобильных компьютеров тоже ожидает рост.